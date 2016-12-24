Почти 15 тысяч жителей Мордовии приняли участие в личном онлайн-зачете по финансовой грамотности

В Мордовии подвели итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности. В 2023 году в республике в личном тестировании приняли участие почти 15 тысяч человек.

Выполнять задания можно было как в одиночку, так и вместе с семьей. В этом году в Мордовии свои финансовые знания проверили 522 семьи.

В целом по стране самыми сложными заданиями для взрослых участников оказались вопросы о налогообложении при продаже недвижимости и проблемах при назначении страховой пенсии по старости, а самыми легкими – о финансовом мошенничестве и погашении кредитов.

Школьникам средних и старших классов труднее всего давались вопросы об инвестировании, защите персональных данных и проблемах, связанных с оформлением страхового полиса. А легче всего они справлялись с вопросами по защите данных банковских карт.

В 2023 году свои знания по финансовой грамотности проверили в личном тестировании почти два процента жителей республики, в 2022 году этот показатель был меньше - 1,7%.