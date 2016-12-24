Водитель фуры из Ульяновска ответит в суде за гибель в ДТП 62-летней женщины

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В прокуратуре Мордовии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 39-летнего жителя Ульяновска за нарушение правил дорожного движения, что привело по неосторожности к смерти человека.
По данным следствия, днем 12 августа 2023 года фигурант дела за рулем большегруза «DAF XF460FT» двигался по дороге в Краснослободском районе в сторону Саранска.
Возле поворота на село Новое Зубарево водитель тягача отвлекся от управления транспортным средством и совершил наезд на остановившийся впереди автомобиль «ВАЗ-2114» - машина стояла с включенным левым поворотником.
В результате столкновения задняя часть легковушки была расплющена грузовиком. 62-летняя пассажирка «четырнадцатой» была госпитализирована в реанимационное отделение Краснослободской больницы, где от полученных травм скончалась.
В настоящее время уголовное дело по этому печальному дорожному инциденту направлено в районный суд для рассмотрения по существу.
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