В Саранске по ул. Строительной на три дня ограничат движение транспорта

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По информации Администрации города, для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения при выполнении работ по переносу воздушной линии электропередачи, вводится временное ограничение на движение транспортных средств по ул. Строительной в Саранске.
Ограничение будет действовать 8, 9 и 11 декабря с 8:00 до 17:00.
Исключение составят транспортные средства коммунальных предприятий и аварийных служб.
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