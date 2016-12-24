В Саранске по ул. Строительной на три дня ограничат движение транспорта

По информации Администрации города, для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения при выполнении работ по переносу воздушной линии электропередачи, вводится временное ограничение на движение транспортных средств по ул. Строительной в Саранске.

Ограничение будет действовать 8, 9 и 11 декабря с 8:00 до 17:00.



Исключение составят транспортные средства коммунальных предприятий и аварийных служб.