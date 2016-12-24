Артём Здунов принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ и комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

В Москве прошло совместное заседание комиссии Госсовета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» и комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ. В нем принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.



Об итогах работы строительной отрасли страны, а также ключевых планах по развитию до 2030 года рассказал заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

В последние годы строительная отрасль показывает устойчивый рост, являясь одним из двигателей экономики. Главная задача – повышение качества жизни граждан. Этого можно достичь с помощью комплексного обновления населенных пунктов и создания развитой инфраструктуры.



Отметим, что в Мордовии в этом году объемы строительства выросли более чем на 6% и превысят в денежном выражении 40 млрд рублей. За 10 месяцев этого года выдано почти 6,8 тысяч ипотечных кредитов.



Наметилась уверенная положительная динамика в сфере обеспечения жильем детей-сирот – за последние три года количество выделяемых квартир выросло в три раза. По итогам текущего года этот показатель превысит уровень 2022 года на 25 %.



В Мордовии продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. До конца года более 1800 человек переедут в новые квартиры. В программу по расселению аварийных домов предстоит включить еще 47 тысяч кв. метров.



Одна из главных программ для поддержки жилищного строительства – федеральная программа «Стимул». В этом году по ней будет построено 11 объектов, 9 уже сданы – это и автодороги, и сети водоснабжения, водоотведения, проводится реконструкция канализационного коллектора в Саранске. Общий объем финансирования составил почти 840 млн рублей.



До конца года в республике будет достроено семь крупных социальных объектов (часть из них уже введены в эксплуатацию) – это крытый ледовый каток в городе Ковылкино, школа на 1450 мест в Саранске, центр по велоспорту-ВМХ, детская поликлиника в Рузаевке, Краснослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов, дома культуры в селе Старый город Темниковского района и в поселке Совхоз «Красное сельцо» Рузаевского района.