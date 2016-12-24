Артём Здунов обсудил с президентом корпорации «БЛ Групп» Георгием Боосом обновление системы наружного освещения в Саранске

Приоритеты развития
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
Реализация в Саранске проекта обновления системы наружного освещения стала темой рабочей встречи Главы Мордовии Артёма Здунова с президентом международной светотехнической корпорации «БЛ Групп» Георгием Боосом. Встреча прошла 6 декабря в Москве.
«БЛ Групп» - крупнейшее светотехническое объединение в России, которое занимается научными и техническими разработками для отрасли и выполняющее проекты в сфере наружного освещения на основе концессионных соглашений.
Проект, предлагаемый «БЛ Групп» для столицы Мордовии, включает в себя комплексную модернизацию имеющейся системы наружного освещения – замену порядка 19 тысяч светильников, более 200 километров кабельной инфраструктуры, строительство новых линейных объектов на территории учреждений образования, создание автоматизированной системы управления освещением.
Было отмечено, что в настоящее время система уличного освещения в Саранске существенно изношена. Предварительный объем инвестиций в рамках проекта превысит 1 млрд рублей.
В ходе встречи обсуждались стадии реализации проекта и использование для этого федеральных мер поддержки.
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