В Мордовии в рамках операции «Пешеходный переход» на нарушениях попалось больше пешеходов, чем водителей

В целях профилактики наездов на пеших участников дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции Мордовии провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Инспекторы ДПС несли службу вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, проводили профилактические беседы как с водителями, не уступившими дорогу пешеходу, так и с самими пешеходами, которые переходили проезжую часть в неустановленных местах.

Как отмечают в Госавтоинспекции, за время проведения профилактического мероприятия были выявлены десятки нарушений Правил дорожного движения. За невыполнение водителями требования ПДД уступить дорогу пешеходам составлено 39 административных материалов, на пешеходов-нарушителей - 54 материала.