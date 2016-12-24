В Мордовии в рамках операции «Пешеходный переход» на нарушениях попалось больше пешеходов, чем водителей

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В целях профилактики наездов на пеших участников дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции Мордовии провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Инспекторы ДПС несли службу вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, проводили профилактические беседы как с водителями, не уступившими дорогу пешеходу, так и с самими пешеходами, которые переходили проезжую часть в неустановленных местах.
Как отмечают в Госавтоинспекции, за время проведения профилактического мероприятия были выявлены десятки нарушений Правил дорожного движения. За невыполнение водителями требования ПДД уступить дорогу пешеходам составлено 39 административных материалов, на пешеходов-нарушителей - 54 материала.
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