Управляющие компании Саранска испытывают дефицит рабочих в условиях обильных снегопадов

Как сообщает городская Администрация, при неблагоприятных погодных условиях, в условиях обильных снегопадов, управляющие организации испытывают недостаток рабочих, занятых на уборке придомовых территорий от снега, наледи и т.п.

В Октябрьском районе Саранска на обслуживании управляющих организаций находятся 866 многоквартирных домов.

В целях улучшения содержания придомовых территорий, управляющие организации объявляют дополнительный набор рабочих по уборке придомовых территорий МКД. Обращаться по телефонам: 8(8342) 25-60-16; 8(8342) 55-65-52; 8(8342) 25-42-97; 8(8342) 27 20 14; 8(8342) 25-70-81.

При этом, об уровне оплаты труда в информации мэрии ничего не говорится.