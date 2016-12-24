Управляющие компании Саранска испытывают дефицит рабочих в условиях обильных снегопадов

Промышленный комплекс Мордовии работает надежно
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
Как сообщает городская Администрация, при неблагоприятных погодных условиях, в условиях обильных снегопадов, управляющие организации испытывают недостаток рабочих, занятых на уборке придомовых территорий от снега, наледи и т.п.
В Октябрьском районе Саранска на обслуживании управляющих организаций находятся 866 многоквартирных домов.
В целях улучшения содержания придомовых территорий, управляющие организации объявляют дополнительный набор рабочих по уборке придомовых территорий МКД. Обращаться по телефонам: 8(8342) 25-60-16; 8(8342) 55-65-52; 8(8342) 25-42-97; 8(8342) 27 20 14; 8(8342) 25-70-81.
При этом, об уровне оплаты труда в информации мэрии ничего не говорится.
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