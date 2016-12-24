В Мордовии еще один молодой человек ответит в суде за курьерскую работу на аферистов

Уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении 26-летнего парня уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает МВД по РМ, в сентябре этого года в полицию обратились две пожилые жительницы поселка Торбеево, 1939 и 1946 годов рождения. По словам пенсионерок, им на телефоны позвонили неизвестные, которые представились внучкой и племянницей. «Актрисы» мошеннического театра сообщили, что стали виновницами ДТП.

А дальше все по известному сценарию - мнимым родственницам были нужны деньги на возмещение затрат по лечению пострадавших и ухода от уголовной ответственности. Наличность в сумме 150 тысяч и 200 тысяч рублей пенсионерки вместе с личными вещами, предметами гигиены и лекарствами передали молодому человеку, приехавшему к ним домой.

Оперативники Управления уголовного розыска МВД по РМ установили причастного к совершению преступлений. Им оказался 26-летний житель Мордовии. Как и все его «коллеги», на организаторов мошеннических акций он вышел по объявлению в телеграм-канале. За скромный процент от полученных денег он согласился участвовать в обмане пожилых людей.