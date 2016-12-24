Мордовский национальный драматический театр представит премьерный спектакль «Снежная королева»

21 декабря в Мордовском национальном драматическом театре состоится премьера спектакля «Снежная королева».

Эта история по известной одноименной пьесе-сказке Евгения Шварца вовлечет взрослых и юных зрителей в мир волшебства. Мир, разделенный на две половинки: одна - уютная и теплая, согретая дружбой Кая и Герды, заботой доброй бабушки и невероятными историями Сказочника. И другая - холодная и величественная, край Снежной королевы и ее подчиненных-марионеток. Атмосфера будет завораживать и каждым своим элементом все более и более погружать в необыкновенную сказку.

Постановку спектакля осуществил главный режиссер театра Дмитрий Крюков. Костюмы и декорации создала художник–постановщик Екатерина Крюкова. Дополнительную динамику действию придадут пластические номера от яркого дуэта хореографов из Белоруссии - Юлии и Николая Михайловых.

Билеты можно приобрести в кассах Мордовского национального театра, а также на сайте https://clck.ru/335hJ8.

Действует Пушкинская карта.