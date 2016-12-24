В Саранске проходит сессия Агентства стратегических инициатив

4 ноября Агентство стратегических инициатив (АСИ) проводит в столице Мордовии стратегическую сессию. В ходе мероприятия будут спроектированы конкретные решения для улучшения позиций республики в Национальных рейтингах: инвестиционного климата и рейтинга качества жизни.

Также будет разработан ряд практических мер, позволяющих усовершенствовать работу ответственных органов власти региона по взаимодействию с предпринимательским сообществом и удовлетворенности качеством жизни населения.



Согласно результатам инвестиционного рейтинга в 2023 году Мордовия вошла в 18 группу из 37 групп. Это 7 место из 14 по регионам ПФО. По данным Рейтинга качества жизни за 2022 год республика занимает 46 рейтинговое место.



Стоит отметить, что стабильно высокими являются показатели по сфере образования и медицинского обслуживания. В этих сферах Мордовия занимает 3 рейтинговое место по стране.



В свою очередь, самыми проблемными являются вопросы оказания услуг и доступности среды лицам с ограниченными возможностями здоровья, вопросы, связанные с жильем и благоустройством территорий, экологией и качеством окружающей среды, уровнем доходов населения и т.д.



«Результатом сессии станет разработка дорожных карт по каждому показателю. Национальные рейтинги формируются в том числе на основании опросов граждан и представителей бизнеса. Очень важно услышать эту обратную связь, прислушаться к ней и отработать ее. Потому что иногда бывает так, что те решения, которые «спускаются» сверху, становятся не столь эффективными для предпринимательского сообщества, не приносят нужного результата. На этом мероприятии у представителей бизнеса есть возможность высказаться, напрямую обратиться к представителям власти, высказать свои предложения и найти комфортные и действенные для всех решения», - отметила советник Главы Мордовии - региональный сервисный уполномоченный РМ Елена Семелева.