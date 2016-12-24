В Мордовии профсоюзы объединяют 110 тысяч работников

В этом году профсоюзному движению Мордовии исполнилось 75 лет. Официальный праздник – День профессиональных союзов в РМ – отмечается 2 декабря, региональным законодательством он установлен в феврале 2023 года.

1 декабря профсоюзы Мордовии поздравил Глава республики Артём Здунов. «Федерация независимых профсоюзов России, ее региональные объединения играют важную роль в поддержании общественно-политической стабильности, участвуют в совершенствовании трудового законодательства и механизмов социально-трудовых отношений, - подчеркнул руководитель региона. - Мы понимаем, что дальнейшее развитие экономики невозможно без согласования интересов всех участников процесса производства: работников, бизнеса и государства».

Самым эффективным механизмом такого взаимодействия является социальное партнерство – там, где оно выстроено, растут и производственные достижения. Это подтверждает пример победителей республиканского трудового соперничества - «Рузхиммаша», «ВКМ-Стали», Ковылкинского электромеханического завода, «МордовАлкоПрома», «Электровыпрямителя» и других предприятий.

Артём Здунов обратился к предприятиям и организациям, где профсоюзов пока нет: «Надо понять, что профсоюзная организация – это не противник, а партнер и единомышленник. О таких работодателях высказывался Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин: «Бывает так, что собственники или администрация предприятий просто отказываются от диалога, осознанно дистанцируются от профсоюзов, даже препятствуют созданию и деятельности профсоюзных организаций». Он назвал это самоуправством, которое недопустимо».

В Мордовии сегодня почти 110 тысяч членов профсоюзов, более трети из них – это люди в возрасте до 35 лет. «Чем больше профсоюзных организаций, тем шире общественный фундамент, на который мы можем опираться. Органы власти республики всегда готовы к социальному диалогу. Понятие «солидарность» на всех языках означает общность интересов трудящихся и их желание держаться вместе, помогать друг другу. Мы – за такую солидарность и будем продолжать наши традиции», - подытожил Глава Мордовии.

«Профсоюзы республики – самая стабильная и надежная наша организация! Спасибо за вклад, который вы вносите в социально-экономическое развитие Мордовии», - сказал Председатель Госсобрания республики Владимир Чибиркин.

Профсоюзный актив поздравил и заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь: «Социальное партнерство Мордовии является лучшим в ПФО. Мы вам благодарны за развитие таких уникальных инноваций, как трудовое соперничество – это забота о человеке труда, о своей республике. Будем пропагандировать такое отношение к трудовому сообществу во всех регионах страны».

«В разные периоды своей истории профсоюзам Мордовии приходилось решать разные задачи, но они всегда четко и последовательно стояли на защите интересов человека труда. Достойный уровень заработной платы, социальные гарантии, безопасность условий труда на производстве – вот ключевые моменты деятельности профсоюзов», - подчеркнул председатель Федерации профсоюзов РМ Сергей Борисов. Он поблагодарил руководство республики за создание профессионального праздника, социальных партнеров в лице руководителей предприятий и учреждений, профсоюзный актив республики – за совместную продуктивную работу.

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны профсоюзного движения, работодатели и многочисленные социальные партнеры. Профсоюзным активистам вручили награды. Лидерам семнадцати первичных профорганизаций – благодарности за победу в республиканском смотре-конкурсе на звание «Лучший лидер первичной профсоюзной организации РМ в 2023 году». Руководители семи предприятий стали обладателями памятного знака за вклад в развитие социального партнерства и создание благоприятных условий труда для работников.