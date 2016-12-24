В Доме Республики обсудили сферу социально-трудовых отношений Мордовии

1 декабря состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с заместителем председателя Федерации независимых профсоюзов России Давидом Кришталем. Обсуждались вопросы взаимодействия профсоюзов, органов исполнительной власти и работодателей в регионе.



Артём Здунов отметил, что охват профсоюзным движением работающего населения республики составляет около 50 % - это один из лучших показателей в ПФО.



«Следующий год в Мордовии объявлен Годом трудовых династий, в целом по стране наш Президент объявил его Годом семьи. Мы будем работать с семьями, но еще и с уклоном на труд: посмотрим, как возникают трудовые династии, будем делать все, чтобы их становилось больше», - сказал руководитель региона.



Было отмечено, что между республикой и ФНПР ведется активное взаимодействие в рамках трехстороннего соглашения. Профсоюзное движение региона успешно занимается грантовой работой. Это направление будет развиваться и дальше.



Глава Мордовии поблагодарил Федерацию профсоюзов России за инициативу по сохранению рабочих мест добровольцев, стоящих на защите интересов страны. «Это важная гарантия того, что бойцы и их семьи будут спокойны. Будем поддерживать эти и другие инициативы Федерации профсоюзов России», - отметил Артём Здунов.



Давид Кришталь подчеркнул: профсоюзный актив Мордовии работает на очень высоком уровне, развито социальное партнерство. Регион находится на лидирующей позиции в ПФО по эффективности заседаний трехсторонней комиссии.



«В Мордовии есть такие инициативы, которые нужно масштабировать на всю страну. Вы единственные в России, кто организовал трудовое соперничество. И такое направление, как поддержка трудовых династий, обязательно должно быть, это правильно», - сказал Давид Кришталь.



Во встрече приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова и председатель Федерации профсоюзов РМ Сергей Борисов.