На международной выставке «Россия» сыграли Мордовскую свадьбу

На международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ, 30 ноября сыграли свадьбу жители Мордовии. Яркую церемонию провели по старинным обычаям народов мокша и эрзя, посмотреть на нее пришли многочисленные гости выставки.



Под национальные обрядовые песнопения прошел традиционный обряд в доме невесты. Девушку одели в национальный свадебный костюм – панар, пулай, сюлгамо, панго. В доме жениха украсили приготовленный свадебный хлеб – курник. После обряда сватовства состоялась официальная часть.



Брак Станислава Пичайкина и Анны Платоновой, которые живут и работают в Саранске, официально зарегистрировал сотрудник ЗАГСа Москвы, молодожены получили соответствующее свидетельство.

Станислава и Анну поздравил Глава Мордовии Артём Здунов, он вручил паре памятные подарки.



«Мы все сегодня очевидцы этого интересного события. Свадьбу можно играть на селе, в городе, но вашу свадьбу увидела вся страна. Это особая честь! – сказал руководитель республики. - Самое главное – сегодня родилась еще одна семья в Российской Федерации. Я очень хочу, чтобы она была счастливой, чтобы у вас было много детей – это государственная установка. Любите друг друга, уважайте родителей друг друга, пронесите вашу любовь через годы».



Праздничное действо украсили выступления лучших творческих коллективов Мордовии – Старотеризморгского народного хора, этно-фольк группы «Мерема», ансамбля «Торама» и фольклорного ансамбля «Келу», артисткой которого является невеста.



Также от дирекции выставки «Россия» и комитета по туризму г. Москвы молодожены получили памятные подарки, экскурсию по столице нашей Родины и проживание в одном из отелей.