День Мордовии на ВДНХ: республика развивает киберспорт

Приоритеты развития
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
30 ноября на площадке международной выставки «Россия» Глава Мордовии Артём Здунов принял участие во встрече с представителями крупных игровых компаний. Темой для обсуждения стало развитие киберспорта, игрового образования и создание мер по поддержке игровых компаний.
Руководитель республики отметил, что регион планирует серьезно окунуться в сферу игровой индустрии. В этой связи Мордовия в конце текущего года станет площадкой для проведения киберспортивного мероприятия.
«Для нас принципиально, чтобы отрасль развивалась, элементы развития игрового бизнеса у нас были, мы их тестировали. У региональных компаний есть все возможности, чтобы выпускать игры, участвовать в больших федеральных проектах, - сказал Артём Здунов. - Конечным итогом нашей большой совместной работы, которую мы с вами начинаем сегодня, должно стать создание еще одного перспективного направления социально-экономического развития региона – индустрии разработки видеоигр».
О развитии новой для региона отрасли разработки видеоигр и создании благоприятного инвестклимата для привлечения компаний игровых разработчиков рассказал общественный советник Главы РМ Дмитрий Карасев. Он подчеркнул, что представителей IT-сферы очень заинтересовала задача, поставленная Главой Мордовии в ежегодном Послании – о создании учебного класса летных кадетов на базе Центра образования «Высота». Родилась идея – создать виртуальный класс по подготовке пилотов.
Дмитрий Карасев также отметил, что совместно с Правительством РМ подготовлено предложение о создании Центра компетенции по играм и образовательным аспектам и предоставлении игровым компаниям и их сотрудникам различных преференций. Данный центр в перспективе может стать важной частью уже созданного в республике креативного кластера. Поддерживаемые Мордовией игровые проекты предназначены для патриотического и профориентационного воспитания молодежи.
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