Республика Мордовия и «ФосАгро-Регион» подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Республики Мордовия и крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро») подписали соглашение о сотрудничестве в сфере минеральных удобрений, агротехнологий и агрохимических услуг. Подписи под документом поставили Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк в рамках Дня Мордовии на международной выставке «Россия» на ВДНХ.



Согласно документу, стороны планируют реализацию совместных проектов развития сельского хозяйства, включая освоение современных приемов применения минерального питания растений для получения запланированного урожая сельскохозяйственных культур и агроконсультирование.



«Агропромышленный комплекс Мордовии активно развивается. Это одна из важнейших отраслей экономики нашего региона, которая вносит существенный вклад в продовольственную безопасность страны. В этом году аграрии Мордовии установили рекорды по сбору зерновых культур и зеленого горошка, хорошо отработали по сахарной свекле, сое, подсолнечнику, рапсу и другим культурам. Важной задачей является ввод в оборот неиспользуемых земель, поэтому потребность в эффективных технологиях минерального питания и современных агрономических сервисах будет расти», - отметил Артём Здунов.



«Ключевым направлением, которое мы намерены развивать совместно с нашими потребителями в Мордовии – рост технологичности и конкурентоспособности регионального АПК. В рамках этих целей мы планируем включить Мордовию в план агрохимического обследования почв на следующий год, по результатам которого предложить нашим потребителям оптимальные с точки зрения продуктивности и рентабельности системы минерального питания и защиты растений для основных видов растениеводческой продукции региона: зерновых и зернобобовых культур, масличных, сахарной свеклы, овощей и кормовых культур», – отметил генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.



В этом году аграрии республики собрали рекордный урожай зерновых – более 2 млн тонн, при урожайности 43,4 ц/га. Это лучший показатель среди регионов ПФО.

«ФосАгро-Регион» - традиционный партнер аграриев Мордовии в сфере минеральных удобрений. В 2022 году «ФосАгро-Волга» - региональная компания в составе «ФосАгро-Регион» - увеличила поставки сельхозтоваропроизводителям республики почти на 70%, при этом более трех четвертей объема приходится на сложные фосфорсодержащие удобрения.