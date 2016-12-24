Артём Здунов: «При поддержке Президента страны мы избавились от финансовых оков, которые нас серьезно связывали»

В рамках деловой программы на выставке «Россия» 30 ноября работала дискуссионная площадка на тему «Инвестиционная привлекательность Республики Мордовия». В качестве основных спикеров на ней выступили Глава Мордовии Артём Здунов, и. о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин, генеральный директор «РМ Рейл» Максим Тевс, заместитель председателя правления АО «Российский сельскохозяйственный банк» Павел Марков.



Открывая обсуждение, Глава республики отметил, что в регионе на новый уровень вышла работа по формированию благоприятного инвестиционного климата и повышению инвестиционной привлекательности.

«За два года при поддержке Президента страны мы избавились от финансовых оков, которые нас серьезно связывали. Смогли нарастить свою доходную базу, наши доходы сейчас превышают наш государственный долг. Мы всерьез занимаемся наращиванием инвестиционного потенциала – для этого у нас есть все условия. В республике действуют разнообразные механизмы, которые помогают привлекать инвесторов и развивать бизнес», - сказал Артём Здунов.



Напомним, Мордовия вошла в число 12 пилотных регионов страны, где Федеральной экспертной группой при Минэкономразвития России подтверждено внедрение пяти ключевых элементов Регионального инвестиционного стандарта. В республике разработана Инвестиционная декларация, которая является обязательством республики перед инвесторами. Сформирована Инвестиционная карта региона, на которой представлена необходимая инфраструктура, а также площадки для реализации инвестпроектов.



В октябре этого года расширены границы территории опережающего развития «Рузаевка». Кроме того, в ближайшее время в республике заработает особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Стратегический партнер республики - АФК «Система».