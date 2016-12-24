День Мордовии на ВДНХ: Артем Здунов встретился с предпринимателями

Мордовия укрепляет партнерские связи с Китаем
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В рамках Дня Республики Мордовия на международной выставке «Россия» 30 ноября Глава Мордовии Артём Здунов провел встречу с бизнес-сообществом в формате делового завтрака. В ней приняли участие представители федеральных и региональных ведомств, Агентства стратегических инициатив и Мордовского делового сообщества.
Темой для обсуждения стало взаимодействие власти и бизнеса.
«Площадка форума «Россия» объединила представителей крупнейших российских организаций, органов государственной власти, науки и бизнеса, - приветствовал участников делового мероприятия Артём Здунов. - В рамках этой насыщенной событийной повестки нам важно услышать позицию бизнеса, сформировать рекомендации по наиболее востребованным инструментам поддержки предприятий и повышения инвестиционной привлекательности».
В последние годы в республике налажен честный и открытый диалог с бизнес-сообществом, регулярно проходят встречи руководителя региона с предпринимателями, которые помогают решать актуальные для бизнеса задачи.
В республике действует Программа социально-экономического развития – она включает мероприятия по докапитализации фондов поддержки МСП и развития индустриального парка и бизнес-инкубатора. Действует сразу несколько структур, важных для предпринимателей – Центр развития кооперации и импортозамещения при Фонде развития промышленности республики, Центр поддержки экспорта и Центр «Мой Бизнес». Укрепляются связи с Мордовским землячеством и Мордовским деловым товариществом.
«Мы всегда открыты для сотрудничества и оказываем перспективным инвестиционным проектам ресурсную поддержку, грантовую помощь, содействие в привлечении федеральных средств, помощь в решении локальных вопросов. Сейчас время, когда всем нужно объединяться для решения важнейших государственных задач», - подчеркнул Артём Здунов.
Участниками встречи были предложены инициативы, касающиеся организации бизнес-миссий, продвижения национальной составляющей, укрепления бизнес-потенциала региона.
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