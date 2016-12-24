Лицеисты Мордовии завоевали 12 медалей на Олимпиаде по экспериментальной физике

29 ноября в Республике Беларусь завершилась XI Олимпиада по экспериментальной физике IEPhO-2023. Она проводилась для учащихся 8-11 классов. Кроме того, лучших выявляли в командном первенстве в старшей (10–11 классы) и младшей (8–9 классы) лигах.

В этом году в интеллектуальном состязании приняли участие 368 школьников из Мордовии, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Белгорода, Казани, Екатеринбурга, Тюмени, Сыктывкара, Калининграда, Новосибирска, Пензы, Астрахани, Кирова, Вологды.

Олимпиада включала в себя три тура. Каждый из них состоял из двух экспериментальных задач продолжительностью 5 часов.

Наш регион представили 3 команды из Республиканского лицея для одаренных детей: «Мордовия-1», «Мордовия-2», «Мордовия-3». Кроме того, в личном зачете выступили 4 учащихся лицея.

В личном первенстве лицеисты завоевали 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. В командном зачете у «Мордовии-1» - 2 место в младшей лиге.