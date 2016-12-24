Юные футболисты Мордовии примут участие в мастер-классах профессиональных тренеров Академии ЦСКА

ВЭБ.РФ совместно с Академией ПФК ЦСКА и партнерами запустил проект «1000 юных футболистов» из 100 крупнейших городов России.

Для детей проводятся трехдневных мастер-классы с участием профессиональных тренеров из Академии известного футбольного клуба. Для юных футболистов из Мордовии они стартуют 5 декабря. Площадкой проведения станет футбольно-легкоатлетический манеж в Саранске.

Главная цель проекта – популяризация футбола и ЗОЖ, повышение футбольного мастерства детей из спортивных школ и их тренеров. Мастер-классы проходят для юных спортсменов в возрасте от 5 до 15 лет в городах разных федеральных округов. Первым городом, который принял ребят и команду Академии ПФК ЦСКА, стал Томск, затем – Новокузнецк и Екатеринбург, Владикавказ, Якутск. Аналогичные мастер-классы пройдут в Саранске и Казани.

Финальное мероприятие проекта «1000 юных футболистов» запланировано на март 2024 года. Лучшие участники мастер-классов примут участие в просмотре в Академии ПФК ЦСКА с возможностью пройти отбор для зачисления в ДЮСШ ПФК ЦСКА, а также будут приглашены на матч основной команды ПФК ЦСКА, где смогут выйти на поле вместе с известными футболистами.

Партнерами ВЭБ.РФ в реализации проекта стали: Академия ПФК ЦСКА, ПФК ЦСКА, АО «ОМК», а также администрации городов и регионов.

Напомним, что в 2018 году аналогичный проект был реализован с участием 1000 детей из 196 моногородов. Из 16 финалистов проекта, которые приняли участие в отборе, двое детей были зачислены в Академию ПФК ЦСКА.