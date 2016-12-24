Мордовия получит свыше 31 миллиона рублей на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей, больных сахарным диабетом. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.



Средства позволят обеспечить системами мониторинга всех нуждающихся в них детей с сахарным диабетом I типа в возрасте от 2 до 17 лет.



До этого, последние 2 года, по решению Главы Мордовии Артёма Здунова такие системы выдавали за счет регионального бюджета.



«Забота о здоровье и благополучии граждан - один из приоритетов нашей работы, особенно когда речь идет о юных гражданах. Важно обеспечить их всем, что требуется для лечения», – отметил Михаил Мишустин.





