МГУ им. Н.П. Огарева представил результаты по программе «Приоритет-2030»

25 ноября комиссия под руководством Министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова заслушала отчет МГУ им. Н.П. Огарева о реализации программы развития за 2022-2023 годы.

«В 2023 году МГУ им. Н. П. Огарева перешел на новый этап в своем развитии стратегических проектов программы Минобрнауки России «Приоритет 2030». В этом году мы видим повышение престижности статуса нашего университета как научного центра в глазах индустриальных партнеров. Созданный в конце 2022 года Совет по стратегическому развитию, в который вошли бизнесмены нашего региона, позволил в этом году синхронизировать задачи вместе с ними и Правительством Республики Мордовия. Это взаимодействие показало хороший результат, в связи с чем Глава Мордовии поставил перед вузом задачу – стать оператором по кадровой стратегии региона. Благодаря проектам, которые ведутся в рамках программы и удачно встроены в развитие экономики региона, я уверен, что мы сможем достичь ее успешной реализации», – отметил Дмитрий Глушко.

В рамках реализации стратегического проекта «Фотоника, функциональная электроника, цифровые решения и искусственный интеллект» были созданы светодиодные фитооблучатели комбинированного спектра. В фитооблучателе используются светодиоды, которые работают в оптимальном для них режиме мощности: при достаточно низкой температуре на кристалле. Это обеспечивает высокую надежность и повышает срок службы разработки.

Фитооблучатели мордовских ученых имеют особое преимущество перед европейскими аналогами, — возможность адаптировать спектр облучения под потребности выращиваемой культуры. Светодиодные фитооблучатели уже сейчас имеют интерес у фермеров. Данная установка выпускается под заказ партнером вуза — АО «Ардатовским светотехническим заводом».

В ходе работы над стратпроектом «Материалы нового поколения и энергосбережение» был создан индивидуальный тепловой пункт в системе отопления здания. Суть проекта заключается в снижении теплопотребления здания за счет использования потенциала солнечной радиации фасадов и уменьшения теплопоглощения ограждающими конструкциями (стены, окна и др.) при колебаниях температуры внутреннего воздуха.

Испытания доказали эффективность разработки – снижение теплопотребления в среднем более чем на 17%. В дальнейшем эта технология будет актуальна для модернизации систем отопления жилых и общественных зданий. Интерес к проекту проявило ОАО «РЖД».

В рамках стратегического проекта «Медицина будущего: таргетная фармакотерапия и здоровьесберегающие технологии» разработан фотосенсибилизатор, работающий в ультрафиолетовом световом спектре, против опухолей. Лекарственное средство представляет собой наночастицы с заключенным в них экстрактом борщевика Сосновского, которые доставляют необходимые вещества через кровоток к опухолевым тканям.

Особый эффект учеными достигается следующим образом: сначала внутривенно вводится препарат в виде липосомального раствора, а через определенный промежуток времени производится облучение опухоли ультрафиолетом, вследствие чего происходит гибель опухолевых клеток.

Разработка отличается высокой таргетностью действия, что позволяет говорить о низкой вероятности развития побочных эффектов и отсутствии влияния на жизнеспособность здоровых клеток. На данный момент разработка находится на стадии усовершенствования.