Послание Главы Мордовии: В Саранске выделят земельные участки многодетным семьям

«Долгие годы в полной мере в Саранске не реализуется важная государственная инициатива по обеспечению многодетных семей земельными участками.

Так, в Администрации города состоит на учете 718 многодетных семей, которые изъявили желание получить участки для ведения личного подсобного хозяйства. Возросло количество жалоб данной категории льготников в разные органы власти.

Мной было дано поручение Минземимуществу оказать содействие городу, раз и навсегда решить этот вопрос. Был подобран и сформирован соответствующий земельный участок, который позволит решить эту проблему и дополнительно обеспечить на 3 года удовлетворение потребности многодетных семей в земельных участках.

Руководству города в кратчайшие сроки необходимо выполнить связанные с этим обязательства и не допускать подобную ситуацию в дальнейшем», - подчеркнул Артём Здунов.