Послание Главы Мордовии: В Саранске выделят земельные участки многодетным семьям

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«Долгие годы в полной мере в Саранске не реализуется важная государственная инициатива по обеспечению многодетных семей земельными участками.
Так, в Администрации города состоит на учете 718 многодетных семей, которые изъявили желание получить участки для ведения личного подсобного хозяйства. Возросло количество жалоб данной категории льготников в разные органы власти.
Мной было дано поручение Минземимуществу оказать содействие городу, раз и навсегда решить этот вопрос. Был подобран и сформирован соответствующий земельный участок, который позволит решить эту проблему и дополнительно обеспечить на 3 года удовлетворение потребности многодетных семей в земельных участках.
Руководству города в кратчайшие сроки необходимо выполнить связанные с этим обязательства и не допускать подобную ситуацию в дальнейшем», - подчеркнул Артём Здунов.
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