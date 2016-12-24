За время проведения СВО 123 уроженца Мордовии награждены орденом Мужества

«Опыт Мордовии может быть масштабирован по всей России»
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Сегодня Глава Мордовии Артём Здунов во время Послания республиканскому парламенту сообщил, что свыше150 уроженцев Мордовии были награждены за боевые заслуги в ходе проведения специальной военной операции.
«В прошлом году впервые за четверть века уроженец Мордовии удостоен звания Героя России. Награду Давиду Малыйкину вручил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», - отметил Глава республики.
За время проведения СВО 123 уроженца нашей республики награждены орденом Мужества, 27 - медалью За Отвагу, трое - медалью Суворова, пятеро - медалью Жукова.
«Именно таких истинных героев рождает наше время - на поле боя, во фронтовых госпиталях, в колоннах гуманитарной помощи. К нашей общей боли часть этих наград вручена посмертно. Мы всегда будем помнить героев нашего времени, тех кто не дрогнул, не отступил в самые трудные минуты. Они ушли в вечность, но всегда будут с нами в одном строю. А их подвиг будет жить в наших сердцах, в сердцах их родителей, жен, детей, друзей и сослуживцев. Вечная память всем кто погиб, до конца выполнив долг перед Родиной», — сказал Артём Здунов.
Память павших почтили минутой молчания.
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