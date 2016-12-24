В Мордовию на всероссийские соревнования по борьбе среди юниоров приехал Александр Карелин

Мордовия на два дня стала центром греко-римской борьбы – в республике проходят всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди юниоров памяти Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Турнир имеет многолетнюю историю - впервые за его медали спортсмены поборолись в далеком 1967 году. А в новом веке его география расширяется с каждым годом. В этом году участниками соревнования стали около 200 борцов из 20 городов страны.

23 ноября старт всероссийскому турниру дали Глава Республики Мордовия Артём Здунов и трехкратный олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта России Александр Карелин.

Перед официальным открытием российский борец и почетный гость состязаний провел мастер-класс для юных спортсменов. На ковре вместе с именитыми борцами из Мордовии Михаилом Мишиным и Артемом Сурковым он поделился с ребятами секретами этого вида спорта и беспроигрышными приемами. Глаза мальчишек и юношей горели – своим опытом с ними делится мировая звезда греко-римской борьбы.

Открывая соревнования, Артём Здунов поблагодарил Александра Карелина за личное участие в турнире и поддержку юношеского спорта.

«Каждый спортсмен, каждый герой, каждый чемпион начинал свою карьеру с таких небольших чемпионатов. Надеюсь, что благодаря этим соревнованиям мы откроем новые имена, - приветствовал участников и гостей руководитель региона. - Наш турнир назван в честь легенды – летчика Михаила Петровича Девятаева, уроженца Мордовии, который стал героем еще при жизни, совершив невозможное в 1945 году. И когда турниру уже больше полувека, можно с уверенность сказать, что он будет существовать всегда».

«Михаил Петрович Девятаев - уникальный человек, герой Советского Союза. Он совершил подвиг – побег из безысходности, из фашистского плена. Этот турнир – многолетний знак уважения его отваги, продление памяти об этом великом человеке. Благодарю руководство Мордовии, что турнир не прекращает свой полет. Уверен, сегодняшние соревнования продемонстрируют публике всю поэтичность и непредсказуемость этого вида спорта», - сказал Александр Карелин.

Отметим, что греко-римская борьба не только базовый, но еще и один из самых любимых жителями республики видов спорта. Можно с уверенностью сказать, что мордовская школа классической борьбы – одна из лучших в стране и в мире. Спортсмены, воспитанные в республике, становились победителями и призерами олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.