Артём Здунов провел заседание оперативного штаба

Глава Мордовии Артём Здунов 22 ноября провел очередное заседание оперативного штаба по обеспечению безопасности и стабильной работы инфраструктуры республики. В том числе, речь шла о выполнении мероприятий по гражданской обороне.



«Оперштаб работает уже больше года, - напомнил Глава республики. - По поручению Президента России были созданы такие институты – для выполнения поставленных задач они сближают руководство страны, федеральные и республиканские органы власти, муниципалитеты».



Благодаря работе оперштаба, как отметил руководитель региона, по ряду сложных направлений решены вопросы, которые годами обходили стороной. Один из примеров – наведен порядок на объектах гражданской обороны. «Однако это направление и в дальнейшем нужно держать на особом контроле. Это касается вопросов оформления права на объекты гражданской обороны, оценки их технического состояния», - подчеркнул Артем Здунов.



О том, как выполняются мероприятия, касающиеся содержания защитных сооружений, в том числе находящихся в республиканской и муниципальной собственности, доложил председатель Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РМ Андрей Наумов.



Также на заседании штаба были рассмотрены вопросы состояния республиканских резервов и материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории республики.