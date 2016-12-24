В Саранске пройдет мини-фестиваль казахстанского кино

Мост открыт!
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
В Саранском центре визуального искусства (бывший кинотеатр «Россия») с 24 по 26 ноября состоятся тематические показы кинокартин из Казахстана.
24 ноября 16:00 - «Лето 1941» (16+) - стоимость билета 110 рублей
25 ноября 14:00 - «Вперед!» (16+) - стоимость билета 110 рублей
26 ноября 14:00 - «Должник» (18+) - вход свободный
Контент предоставлен МТД-Медиа.
Билеты можно приобрести здесь - https://russia-kino13.ru/
Запись на коллективное посещение - 777-600
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В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
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