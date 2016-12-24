Игорь Комаров и Артём Здунов побывали на репетиции спектакля в молодежном театре

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и Глава Мордовии Артём Здунов посетили Саранский молодежный театр, который открылся в кинотеатре «Россия» минувшим летом. Проект был реализован Казанским театром на Булаке при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Артём Здунов рассказал, что основная труппа молодежного театра – студенты и выпускники института национальный культуры МГУ имени Н.П. Огарева. При театре создана также театральная студия, где каждый желающий может попробовать себя на профессиональной сцене. Главная задача театра – создать все условия для творческой реализации молодых и приобщению аудитории всех возрастов к традиционным духовно-нравственным ценностям. Молодежный театр в Саранске – это новая креативная площадка и новая точка притяжения для молодежи, где организуются не только показы спектаклей и концертных программ, но и мастер-классы, творческие лаборатории.



В сентябре на площадке ТНБ прошли показы спектаклей-участников Межрегионального молодежного театрального фестиваля «Худсовет 2023».



В октябре состоялась премьера первого репертуарного спектакля труппы «Молодежного театра ТНБ» «Кафе добра» – музыкальной комедии для детей. До конца текущего года в театре ожидается еще два премьерных спектакля - «Приключение Домовенка или кто съел пряники?» (новогодняя сказка для детей) и спектакль-детектив «Тайна дома Рейвенскрофт».



Игорь Комаров, побывав на репетиции спектакля, высоко оценил молодежный проект.

«Это очень хорошее дело, мы видим, куда пошли средства президентского гранта. Считаю, что во многом это пример, как их надо использовать для поддержки молодежи и молодежной культуры. Здесь вовлечены и школьники, и студенты. Видна очень хорошая связь профессиональных молодых исполнителей и подрастающего поколения. Думаю, довольны и дети, и их родители», - сказал полномочный представитель.