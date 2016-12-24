24 ноября Глава Мордовии обратится с ежегодным Посланием Государственному Собранию

24 ноября Глава Мордовии Артём Здунов выступит с ежегодным Посланием Государственному Собранию Республики Мордовия.



Начало в 10:00.



«Готовили послание в тесном сотрудничестве с профессиональными сообществами, бизнесом, производственниками, общественностью», - сообщил руководитель республики.



Прямая трансляция пройдет на странице «Республики Мордовия» во ВКонтакте и Одноклассниках, а также в аккаунтах ВКонтакте и Одноклассники Главы региона.