24 ноября Глава Мордовии обратится с ежегодным Посланием Государственному Собранию

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24 ноября Глава Мордовии Артём Здунов выступит с ежегодным Посланием Государственному Собранию Республики Мордовия.

Начало в 10:00.

«Готовили послание в тесном сотрудничестве с профессиональными сообществами, бизнесом, производственниками, общественностью», - сообщил руководитель республики.

Прямая трансляция пройдет на странице «Республики Мордовия» во ВКонтакте и Одноклассниках, а также в аккаунтах ВКонтакте и Одноклассники Главы региона.

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