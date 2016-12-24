24 ноября Глава Мордовии обратится с ежегодным Посланием Государственному Собранию

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В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
24 ноября Глава Мордовии Артём Здунов выступит с ежегодным Посланием Государственному Собранию Республики Мордовия.
Начало в 10:00.
«Готовили послание в тесном сотрудничестве с профессиональными сообществами, бизнесом, производственниками, общественностью», - сообщил руководитель республики.
Прямая трансляция пройдет на странице «Республики Мордовия» во ВКонтакте и Одноклассниках, а также в аккаунтах ВКонтакте и Одноклассники Главы региона.
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В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
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