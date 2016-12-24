В Саранске муниципальные предприятия и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий снегопада

По информации Администрации города, сегодня в уборке городских территорий задействовано 52 единицы техники - 41 в муниципальных предприятиях и 11 в управляющих организациях



1057 рабочих вручную расчищают общественные пространства, остановочные площадки и тротуары.



В сообщении мэрии отмечается, что в городе имеются достаточные запасы реагента и пескосоляной смеси. Противогололедными материалами обрабатываются дороги, пешеходные тротуары, остановки общественного транспорта и уличные лестничные марши.