В Саранске муниципальные предприятия и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий снегопада

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По информации Администрации города, сегодня в уборке городских территорий задействовано 52 единицы техники - 41 в муниципальных предприятиях и 11 в управляющих организациях
1057 рабочих вручную расчищают общественные пространства, остановочные площадки и тротуары.
В сообщении мэрии отмечается, что в городе имеются достаточные запасы реагента и пескосоляной смеси. Противогололедными материалами обрабатываются дороги, пешеходные тротуары, остановки общественного транспорта и уличные лестничные марши.
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Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
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