На региональном этапе фестиваля «Театральное Приволжье» конкурируют 65 школьных коллективов и три молодежные студии

В Мордовии завершился региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье». По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, в этом году заявки подали более 60 творческих коллективов региона.



В ближайшее время региональное жюри, состоящее из профессиональных театральных режиссеров и актеров, оценит режиссерское воплощение, актерскую игру, музыкальное и художественное оформление спектаклей. После определения победителей, коллективы-финалисты смогут принять участие в основном туре фестиваля.



В номинации «Детские театральные коллективы» заявки подали 65 школьных театральных коллективов, в номинации «Молодежные театральные коллективы» - 3 студии.



Победители представят Республику Мордовия на окружном фестивале «Театральное Приволжье».