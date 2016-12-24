На региональном этапе фестиваля «Театральное Приволжье» конкурируют 65 школьных коллективов и три молодежные студии

Мост открыт!
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В Мордовии завершился региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье». По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, в этом году заявки подали более 60 творческих коллективов региона.
В ближайшее время региональное жюри, состоящее из профессиональных театральных режиссеров и актеров, оценит режиссерское воплощение, актерскую игру, музыкальное и художественное оформление спектаклей. После определения победителей, коллективы-финалисты смогут принять участие в основном туре фестиваля.
В номинации «Детские театральные коллективы» заявки подали 65 школьных театральных коллективов, в номинации «Молодежные театральные коллективы» - 3 студии.
Победители представят Республику Мордовия на окружном фестивале «Театральное Приволжье».
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В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
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