Минфин России впервые за долгие годы оценил управление госфинансами в Мордовии как надлежащее

Мордовия впервые с 2011 года переместилась из группы с низким качеством управления финансами в группу регионов с надлежащим качеством управления региональными финансами.



Итоги мониторинга за 2022 год, подведенные Министерством финансов Российской Федерации, размещены на официальном сайте ведомства.



Оценка качества управления региональными финансами проводится по более чем 100 показателям, в том числе, выполнению Указов Президента, качеству бюджетного планирования управления долговыми обязательствами, исполнения бюджета и открытости бюджетных данных, соблюдения бюджетного законодательства страны.



Министр финансов Мордовии Сергей Тюркин отметил, что регион продолжает укреплять собственный доходный потенциал, благодаря сбалансированной экономической политике, выстроенной Главой республики Артёмом Здуновым и при поддержке Минфина России.

Как указал министр, только за последние два года собственные доходы регионального бюджета выросли на 11 млрд. рублей. - «В 2022 году рост по региональным налогам составил более 107% к уровню прошлого года, по упрощенной системе налогообложения почти 30%, в 2,3 раза увеличены поступления по налогу на профессиональный доход (это лучший показатель в округе и 9-й по России). Проводим анализ эффективности налоговых льгот, наращиваем налоговые доходы, используем все имеющиеся возможности для увеличения доходов. Уровень государственного долга приведен в соответствие с требованиями бюджетного законодательства».



При поддержке федерального центра по итогам 2022 года объем госдолга республики впервые за 10 лет составил менее 100% (по итогам 2020 г. 197%) от налоговых и неналоговых доходов бюджета. В структуре государственного долга преобладают бюджетные кредиты (91% от общего объема долга).