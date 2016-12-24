Глава Мордовии вручил премии в области культуры

Уже десятый год подряд премия имени Степана Эрьзи в Мордовии присуждается мастерам изобразительного искусства, реставраторам, специалистам музейного дела. Ее лауреаты – люди, преданные своей профессии, оберегающие историческое и культурное наследие.

17 ноября с представителями отрасли культуры и одаренной молодежью встретился Глава Мордовии Артём Здунов.

«Наши музеи, музыкальное искусство помогают человеку выстроить систему ценностей. Она начинается с семьи, воспитывается, в том числе в школах искусств и музыкальных школах. Это основа нашей национальной идентичности, нашей государственности, - приветствовал собравшихся руководитель региона. - Большое спасибо вам – ваша творческая воспитательная работа, вдохновение, каждодневный труд дают нам возможность воспитывать людей, которые любят свою Родину».

Глава Мордовии подчеркнул: важно, что институты культуры – театры, музеи, музыкальные школы, несут искусство в массы, а самое главное – делают общество сильнее, устойчивее перед низменными прозападными явлениями.

«Пока у нас есть такие люди, нам не грозит ни социальное беспамятство, ни потеря государственности!» - отметил Артём Здунов.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес работников Музея изобразительных искусств имени Эрьзи за сохранение наследия скульптора. Действительно, именно Степан Дмитриевич возвеличил культуру своей земли, заставил мир узнать о мордовском крае. Дело великого мастера будет обязательно продолжено.

Было отмечено, что в целом современные музеи республики – это флагманы краеведения и искусствоведения. Благодаря национальному проекту «Культура» они модернизируются, получают высокотехнологичное оборудование, пополняют фонды. Активно развивается грантовая деятельность, разрабатываются новые практики и культурные проекты.

«Сегодня здесь собрались те, кто по-особому чувствует жизнь, умеет слышать, создавать и хранить прекрасное – это особый дар, он дается Господом не просто для того, чтобы использовать его для себя, а чтобы создать и передать миру что-то прекрасное. Ведь одно из имен Бога – это красота!» - подытожил Глава Мордовии.

Первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова рассказала о развитии в сфере культуры республики новых креативных направлений. Она также отметила, что на международной выставке «Россия», которая проходит сейчас в Москве, культурная составляющая занимает особое место. Мордовия продемонстрирует свою самобытность и культурное многообразие 30 ноября в день нашего региона. Она пригласила всех участников встречи посетить в этот день павильон нашей республики.

Член Союза художников Мордовии и Союза художников России Анатолий Баргов сказал, что художники и артисты Мордовии – самые мощные, сильные: на межрегиональных и международных выставках и конкурсах они заслуженно завоевывают самые высокие награды.

Заслуженный деятель искусств РМ Василий Родионов отметил внимание и поддержку, которые уделяет руководство республики сельским коллективам художественной самодеятельности.

Полина Курышкина поделилась впечатлением от участия в Детском культурном форуме. Минкульт России поддержал ее проект «Библиосмена» - он предусматривает организацию в библиотеках смен для подростков, где они смогут познакомиться с секретами писательской профессии и научиться применять свои литературные способности.

Артём Здунов поддержал инициативу: «Теперь нужно показать высокие результаты проекта!»

Еще одна участница форума Арина Луконина, разрабатывающая проект о наследии мордовского «художника радости» Федота Сычкова, отметила: «Хорошо, что есть такие форумы, которые помогают развивать в детях их таланты».

Музыкант молодежного симфонического оркестра Юнир Невлютов не просто рассказал о своих достижениях, а продемонстрировал их, исполнив произведение на саксофоне.

«Спасибо тебе: дело – лучше любых слов», - сказал Глава Мордовии юному дарованию.

О работе Дома-музея имени Героя Советского Союза М.П. Девятаева с молодежью рассказала его руководитель Наталия Бегаева. Артём Здунов подчеркнул, что это направление очень важное, и поблагодарил за сохранение наследия нашего героического земляка.

Планами развития ресурсного центра «Волонтеры культуры» и перспективами проектной деятельности поделилась заместитель директора республиканского краеведческого музея Татьяна Червячкова.

Прославленный композитор республики Нина Кошелева пригласила Главу региона посетить в мае предстоящего года 7-й фестиваль композиторов Мордовии, на котором свои произведения обязательно представят и юные таланты. Артём Здунов с воодушевлением принял приглашение, подчеркнув: фестиваль должен получить самый широкий охват не только среди жителей республики, но и земляков, гостей региона.

В завершение встречи состоялось вручение премии имени Степана Эрьзи в области изобразительного искусства и музейного дела. Ее лауреатами стали художники Александр Шадрин и Оксана Рощина, мастер резьбы по дереву Александр Рябов, сотрудники музеев Анжелика Романова, Наталия Бегаева, Екатерина Неяскина, Анна Занкина и Татьяна Чиндяйкина.

Доброй традицией стало и вручение премий Главы Республики Мордовия в области музыкального искусства. В этом году ее лауреатами стали преподаватели Саранского музыкального училища имени Л.П. Кирюкова Светлана Венчакова, Андрей Пивкин и Владимир Ширипов, а также художественный руководитель Центра культуры Темниковского района Иван Сургаев.

Артём Здунов также поздравил с юбилеем заслуженного художника Мордовии Валентину Козлову. «Будем и дальше творить и стараться, прославляя родную республику», - поблагодарила она.