В Саранске муниципальные предприятия, занятые в уборке города, переведены на усиленный режим работы

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В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
По информации городской Администрации, в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями в столице Мордовии сформированы дежурные бригады дорожных рабочих, механизаторов и водителей, готовых выйти на работу в любое время.
В ночь с 16 на 17 ноября на улицы города было выведено11 единиц техники. Для предотвращения образования наледи проезжие части обработаны песко-соляной смесью. В первоочередном порядке противогололедными материалами обрабатывались спуски и подъемы, мосты и эстакады.
17 ноября на уборку Саранска вышло 59 единиц техники. С раннего утра 190 рабочих муниципальных предприятий и 889 в управляющих организациях приступили к уборке пешеходных тротуаров и территорий остановочных павильонов.
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В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
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