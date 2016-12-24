В Саранске муниципальные предприятия, занятые в уборке города, переведены на усиленный режим работы

По информации городской Администрации, в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями в столице Мордовии сформированы дежурные бригады дорожных рабочих, механизаторов и водителей, готовых выйти на работу в любое время.



В ночь с 16 на 17 ноября на улицы города было выведено11 единиц техники. Для предотвращения образования наледи проезжие части обработаны песко-соляной смесью. В первоочередном порядке противогололедными материалами обрабатывались спуски и подъемы, мосты и эстакады.



17 ноября на уборку Саранска вышло 59 единиц техники. С раннего утра 190 рабочих муниципальных предприятий и 889 в управляющих организациях приступили к уборке пешеходных тротуаров и территорий остановочных павильонов.