В Доме Республики прошла встреча с врачами, вернувшимися из Каланчака

В Мордовию из подшефного республике Каланчакского района Херсонской области вернулись шесть врачей, которые в течение двух месяцев помогали местным жителям. Эта командировка стала для медиков региона третьей. Для оказания первичной медико-санитарной помощи были направлены те специалисты, которые наиболее востребованы: хирурги, неврологи, эндоскопист, педиатр, терапевт.

17 ноября с медиками по поручению Главы Мордовии Артёма Здунова встретились Первый зампред регионального Правительства Галина Лотванова и Министр здравоохранения РМ Олег Маркин.

«С первых дней СВО наши доктора на передовой. Там, где нужна их помощь - в военных госпиталях и больницах на новых территориях. Некоторые специалисты посвящают этой важной миссии свои отпуска. Выражаю вам благодарность от имени Главы Мордовии Артёма Алексеевича Здунова за ту серьезную, огромную работу, которую вы проводите в подшефном для нашего региона районе. Без вас местным докторам справиться с той непростой ситуацией, которая много лет подряд складывалась в медучреждениях Каланчака, было бы практически невозможно. Люди здесь фактически были брошены и оставлены без квалифицированной помощи. А сейчас мы видим, какие кардинальные изменения происходят. К примеру, четверым пациентам проведены плановые операции в Мордовской республиканской центральной клинической больнице», - отметила Галина Лотванова.

«Вам благодарно населения Каланчакского района. Они видят, как сильно вы им помогаете, с какой добротой оказываете медицинскую помощь. Только за время работы вашей бригады было обследовано более 5 тысяч населения, из которого 1,5 тысячи – дети. Кроме этого, педиатры продолжают вакцинацию детского населения. 115 экстренных и плановых оперативных вмешательств проведено врачом-хирургом, осмотрено более 1,5 тысяч пациентов хирургического профиля. Терапевтический осмотр, прием у невролога прошли еще более двух тысяч человек из числа взрослого населения района. Будем и дальше продолжать эту работу», - сказал Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин.

Врачи рассказали о ситуации в медицинской сфере в Каланчаке, о сотрудничестве с херсонскими коллегами, о проделанной работе. Подчеркнули, что за время их командировки был организован кабинет эндоскопического исследования, которое не проводилось в районе более 10 лет. Сформирован контингент больных, которым необходимы плановые оперативные вмешательства, профилактические осмотры, вакцинация.

«Это моя вторая командировка в Каланчак. Первая была в ноябре 2022 года. И хотелось бы отметить, что в округе действительно заметны положительные изменения, в том числе в сфере здравоохранения. Все вопросы решаются оперативно по мере поступления», - сказал врач-хирург Республиканской клинической больницы № 4 Юрий Орлов.

В завершении встречи Галина Лотванова еще раз поблагодарила медиков за проявленное мужество, самоотверженный труд, высокий профессионализм и вручила им памятные подарки.

Сейчас в Каланчакском районе Херсонской области находятся в командировке еще семь врачей из Мордовии. В общей сложности, за весь период работы наших докторов в подшефном регионе были проведены свыше 17 тысяч осмотров, из них обследовано 4676 детей.