В Мордовии студенты СПО определятся с карьерной траекторией

С 23 по 25 ноября 150 студентов выпускных курсов вузов и ссузов примут участие в «Хакатоне компетенций». Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева реализует грантовый проект, направленный на развитие профессионального самоопределения у студентов. Ребята смогут сформировать у себя четкое представление о собственных компетенциях, личных качествах и карьерных предпочтениях, а также научатся составлять резюме и правильно обозначать свои преимущества работодателю.

Мероприятие соединит два эффективных для молодежи формата — образовательный интенсив и игровую практику. Интенсив «Основы дизайн мышления для развития универсальных компетенций» направлен на формирование студентами прототипа индивидуального проекта «Я как проект». По его результатам участники подготовятся к прохождению собеседования с представителями индустриальных партнеров университета в формате «Карьерная карусель». Собеседование пройдет в игровом формате, где участники-студенты попробуют представить себя наилучшим образом перед работодателями. Лучшие получат «Паспорт стажировки» для ее прохождения на том или ином предприятии.

«Если студент мечтает об успешной профессиональной траектории, то ему нужно работать над собой в плане личностного роста. Для этого мы реализуем мероприятия, применяя различные игровые методики, которые помогают осмыслять собственный потенциал и осознанно относиться к себе как к проекту, который нужно разработать и реализовать. Для выпускников вузов и ссузов мероприятие приобретает особую актуальность: современная система рекрутинга предполагает, что надпрофессиональные компетенции соискателя интересует работодателя так же, как и его профессиональная подготовка. Они отмечают, что выпускники должны уметь выстраивать эффективные коммуникации с коллегами в процессе решения производственных задач, а также видеть ключевые цели компании, ориентироваться на них, выстраивая свою карьеру», — говорит руководитель проекта, советник при ректорате МГУ им. Н.П. Огарева Марина Мартынова.

Формат, который дается в рамках проекта, когда участники при приеме на работу проходят несколько уровней собеседований, требует, чтобы у выпускников были хорошо развиты навыки эффективного взаимодействия.

Проект «Хакатон компетенций: тестируем, развиваем, выбираем карьерную траекторию» реализуется в рамках гранта, предоставленного в форме субсидий некоммерческим организациям на развитие гражданского общества в Республике Мордовия 2023 года.

На базе МГУ им. Н.П. Огарева с 2022 года открыт Центр компетенций АНО «Россия – страна возможностей», который на регулярной основе проводит тестирование студентов более чем по 11 компетенциям, выявляет уровень их способностей, необходимых для карьерного роста и дает индивидуальные рекомендации по их дальнейшему развитию.