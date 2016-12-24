Глава Мордовии встретился с режиссером фильма «Быть» Александром Ковтунцом

Мордовия подключилась к проекту «Всероссийские детские кинопремьеры» Министерства просвещения РФ. В рамках проекта с 27 ноября в образовательных учреждениях по всей стране стартует показ художественного фильма «Быть». 16 ноября предпремьерный просмотр картины в новой саранской школе «Высота» прошел с участием ее создателя – режиссера Александра Ковтунца.

Художественный фильм «Быть» рассказывает о современном молодом человеке, самовлюбленном эгоисте, который не ценит своих родителей, не хочет создавать семью, иметь детей. Пройдя ряд испытаний, он переосмысляет жизненные ценности – теперь главный герой готов отдать жизнь за ближнего, получает возможность создать семью и сам становится отцом.

Фильм для подрастающего поколения привлекателен легким комедийным жанром, курьезными ситуациями и трогательными моментами, в которые попадает главный герой. Картина особенно актуальна в свете политики укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей и задачи народосбережения, поставленной Президентом России.

16 ноября в Доме Республики с режиссером Александром Ковтунцом встретился Глава Мордовии Артём Здунов. Они обсудили процесс съемки фильма и актуальность тем, затронутых в картине.

Глава Мордовии подчеркнул: «Отрадно, что в России появляется кино, которое будут смотреть и через несколько десятков лет. Тема семьи сейчас фундаментальна. Мы в республике плотно занимаемся этим вопросом, потому что у нас есть проблемы с рождаемостью. И начинать, считаю, нужно с общих ценностей и основ формирования семьи, с того, о чем думают молодые люди, когда создают семью».

«Для меня было очень важно, что эту историю в рамках проекта увидят дети всех школ страны. По предварительным оценкам, фильм посмотрят до 5 миллионов школьников. Считаю, что особенно важно это для малых и средних городов, - сказал режиссер. – Рад, что в Мордовии это мероприятие поддержано на уровне руководителя республики».