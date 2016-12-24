В МГУ им. Н.П. Огарева сменился директор института национальной культуры

Приказом ректора на должность директора института национальной культуры назначена кандидат философских наук, доцент Елена Антипкина.

Елена Николаевна с отличием окончила Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева в 2006 году. С 2012 года она была заведующей учебно-практической лабораторией мульти-медиаресурсов и арт-технологий, а в 2015 году заняла должность заместителя директора института по учебной работе.

В 2009 году ей была присуждена ученая степень — кандидат философских наук. В 2023 — присвоено ученое звание доцента по специальности «Теория и история культуры, искусства».

С 2023 года Елена Николаевна стала заместителем председателя Общественного совета при Министерстве культуры и национальной политики РМ.

За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд в 2019 году Елене Антипкиной была объявлена Благодарность Министерства образования и науки РФ. За плодотворную научно-педагогическую деятельность и большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов в 2016 году ей была объявлена Благодарность Главы РМ.

Елена Антипкина ведет активную научную деятельность – ею издано более 75 научных и учебно-методических работ. За последние пять лет она стала руководителем ВКР у 9 бакалавров.

Сфера ее научных интересов — история зарубежного и русского театра, история музыки, мультимедийные технологии в искусстве, визуальная культура

На посту директора института национальной культуры Елене Антипкиной предстоит укрепить его статус инновационного центра в сфере продвижения культурного наследия через коллаборацию образования, творчества, науки и бизнеса.