В Мордовии открылась новая производственная площадка спиртзавода «Кемлянский»

В Мордовии новые производства открываются не только в Саранске, но и в районах республики. 14 ноября в поселке Кемля Ичалковского района запущена новая площадка на спиртзаводе - цех дистилляции. Технологические возможности производства отвечают самым современным мировым стандартам.

На открытие нового производственного направления приехал Глава Мордовии Артём Здунов. Он ознакомился с особенностями производства и принял участие в символическом запечатывании первой бочки продукции. Также руководитель республики поздравил коллектив предприятия с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.



Спиртовой завод «Кемлянский» - один из старейших в России, он работает с 1828 года, имеет богатую и интересную историю, связанную с известными историческими личностями, в том числе с Иваном Грозным. С владельцами этого завода в 19 веке водил дружбу Александр Пушкин. До сих пор находится в сохранности здание завода 1828 года постройки, и с большим интересом, чтобы прикоснуться к старине, сюда приезжают экскурсионные группы.



Сейчас Кемлянский спиртзавод входит в состав холдинговой компании «МордовАлкоПром».



Глава республики поблагодарил коллектив предприятия за сохранение традиций и стремление к постоянному развитию.

«История завода неотделима от истории нашей великой России, - сказал Артём Здунов. - Вы сохраняете старое и делаете новое - в этом залог успеха. Новое направление, которое появилось у вас, возникло не на пустом месте, это большая работа предприятия и ваших специалистов. Республика - вместе с вами!»



Кемлянский спиртзавод одним из первых в России освоил производство дистиллятов и новое направление – производство односолодового российского виски.



«Название «Кемля» становится известным брендом», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Антон Илюшкин.



Коллектив предприятия поздравила также глава Ичалковского района Валентина Дмитриева. Она поблагодарила генерального директора ООО «МордовАлкоПром» Евгения Сидорова за внимание к нуждам муниципального образования и постоянную поддержку.



Работникам спиртзавода в честь Дня сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности были вручены награды.



«Будем стараться и дальше прославлять нашу любимую Мордовию», - сказал руководитель холдинга Евгений Сидоров.