Рузаевка - призер Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

На оперативном совещании Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 2023 года. Победителями стали 50 проектов.

В этом году из 78 регионов было подано более 1300 заявок от муниципальных образований. Конкурс по отбору передовых практик проходил по пяти номинациям.

В номинации «Укрепление межнационального мира» третье место занял город Рузаевка. Здесь созданы условия для изучения и популяризации национальной культуры и уникальных народных традиций среди населения, проживающего на территории республики.

Открыт координационный центр гражданско-патриотического воспитания. Он объединил деятельность государственных структур и некоммерческих организаций. В 2019 году центр получил поддержку Фонда президентских грантов на реализацию проекта «Интерактивный музей «Народная Память и Слава Рузаевки».

С традициями, обычаями, семейной историей жителей - представителей различных национальностей, вероисповеданий – уже восемь лет знакомят на фестивале мордовского гостеприимства «Кургоня».

Проекты победителей конкурса публикуются в сборниках, которые размещаются на официальных сайтах и направляются в регионы. Таким образом, тиражирование успешного опыта призвано обеспечить комфортные условия для жизни людей по всей стране.