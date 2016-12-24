Правительство расширило границы территории опережающего развития «Рузаевка»

Границы территории опережающего развития (ТОР) «Рузаевка» были расширены путем заключения дополнительного соглашения, ее площадь увеличена с 3200 до 4500 га. Площадь новых инвестиционных площадок составляет 500 га.

Появление новых участков создаст условия для реализации инвестиционных проектов, позволит привлечь инвесторов в республику и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие городского поселения Рузаевка и Рузаевского муниципального района.

ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций.

Так резидентам ТОР «Рузаевка» представляются следующие налоговые льготы и преференции:

- снижение региональной части ставки налога на прибыль организаций до 5% в течение первых пяти лет, и до 10% в течение следующих пяти лет

- снижение федеральной части ставки налога на прибыль организаций до 0% в течение первых пяти лет

- «обнуление» ставки налога на имущество в течение 10 лет

- «обнуление» ставки земельного налога в течение 10 лет

- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на праве аренды без проведения торгов для реализации инвестиционных проектов.

В настоящее время статус резидента ТОР «Рузаевка» имеют 17 организаций. За время функционирования территории резидентами было создано более 1,1 тыс. новых рабочих мест.

Объем инвестиций организаций, входящих в число резидентов ТОР, за 9 месяцев 2023 года вырос на 198 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 587 млн рублей.

Об успешной реализации проектов в рамках ТОР свидетельствуют также показатели выручки резидентов, объем которой за 9 месяцев 2023 года вырос на 843 млн рублей по сравнению с 9 месяцами прошлого года, и составил 3,5 млрд рублей.

Организации и предприниматели Мордовии могут воспользоваться мерами поддержки, предоставляемыми резидентам ТОР «Рузаевка». За более подробной информацией следует обращаться в Минэкономики РМ по телефонам: 8 (8342) 39-15-70 и 8 (8342) 39-15-73.