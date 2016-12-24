Козловская школа Атяшевского района победила на конкурсе «Лучших школьных столовых» России

14 ноября в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» подвели итоги конкурса «Лучшая школьная столовая - 2023». Сам конкурс в этом году проходил во Владикавказе с 12 по 13 ноября. Он объединил 102 команды из 68 регионов страны.

Победу в номинации «Лучшая школьная столовая сельской школы» одержала Козловская средняя школа Атяшевского района.

В школе все ученики обеспечены на 100% завтраками и обедами, ежедневно получают полноценное и здоровое питание. Меню завтраков и обедов сбалансировано и составлено с учетом возраста учащихся. Столовая работает по принципу ХАССП (система качества пищевого производства и общепита), что позволяет соблюдать требования санитарных норм и правил в процессе работы и приготовления блюд. Кроме внутреннего контроля, здесь регулярно проводятся лабораторные исследования готовых блюд и пищевых продуктов.

Меню для детей размещается в обеденном зале, а родители ежедневно могут увидеть его на официальном сайте школы. Складские помещения для хранения продукции оборудованы гигрометром для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Питание детей школа организует самостоятельно. Здесь готовят из продукции местных производителей и овощей с пришкольного участка. Немаловажное значение в работе столовой имеет и родительский контроль. Мамы и папы проводят оценку готовых блюд и их соответствие утвержденному меню.