В День Мордовии на выставке «Россия» представят концертную синтез-программу «Масторланга»

30 ноября на Международной выставке-форуме «Россия» будет День Мордовии, в рамках которого на трех площадках ВДНХ развернутся различные мероприятия.



На главной сцене состоится трехчасовой гала-концерт «Мы вместе!» с участием ведущих творческих коллективов республики.



В зоне культурных проектов пройдут 2 мероприятия:

– регистрация брака «Мордовская свадьба»

– концертная синтез-программа «Масторланга» («Вселенная») этнографической фольклорной группы «Мерема» и фольклорного ансамбля «Торама» с fashion-спектаклем этно-арт-театра «Варма»



В доме культуры состоится гала-концерт финалистов XXVII Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!».