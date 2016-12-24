В День Мордовии на выставке «Россия» представят концертную синтез-программу «Масторланга»

«Опыт Мордовии может быть масштабирован по всей России»
Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
30 ноября на Международной выставке-форуме «Россия» будет День Мордовии, в рамках которого на трех площадках ВДНХ развернутся различные мероприятия.
На главной сцене состоится трехчасовой гала-концерт «Мы вместе!» с участием ведущих творческих коллективов республики.
В зоне культурных проектов пройдут 2 мероприятия:
– регистрация брака «Мордовская свадьба»
– концертная синтез-программа «Масторланга» («Вселенная») этнографической фольклорной группы «Мерема» и фольклорного ансамбля «Торама» с fashion-спектаклем этно-арт-театра «Варма»
В доме культуры состоится гала-концерт финалистов XXVII Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!».
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Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
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