В Мордовии заработает «Школа волонтеров Донбасса»

Глава Мордовии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Артём Здунов 10 ноября обсудил с молодежью республики участие в гуманитарных миссиях на новых территориях РФ и создание в регионе «Школы волонтеров Донбасса». Мероприятие, организованное региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России», прошло в формате круглого стола, в нем приняли участие представители вузов и ссузов, молодежных сообществ и объединений.

Открывая встречу, Артём Здунов отметил важность создания центров подготовки волонтеров гуманитарных миссий. Главная их задача – формирование региональных команд добровольцев для работы в новых регионах.

Глава республики напомнил, что Мордовия взяла шефство над Каланчакским районом Херсонской области и оказывает всестороннюю помощь в восстановлении инфраструктуры, в организации работы учреждений здравоохранения, образования и других важных сфер социально-экономической жизни муниципалитета.

«Мы пришли туда с добром, пришли туда помогать людям», - подчеркнул Артём Здунов.

Сегодня волонтеры активно помогают в школах и больницах Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областях. На Донбассе при поддержке партии открыты детские центры, где ребята могут разнообразить досуг и получить психологическую поддержку. «Поэтому у каждого из вас будет возможность проявить свои лучшие качества, - сказал Глава Мордовии. - Отмечу, что Приволжский федеральный округ входит в число лидеров по отправке волонтеров на гуманитарные миссии».

Создание центра подготовки волонтеров поможет усилить эту работу, сформировать региональную команду добровольцев. К этой задаче должны подключиться вузы, образовательные организации, лидеры молодежной политики. Помимо теоретического блока, учебная программа для добровольцев должна включать в себя формат ситуационного и практического обучения, предусматривать занятия по общефизической, тактической, огневой, строевой, медицинской подготовке, ориентированию на местности, военно-поисковой работе, соревнования по военно-прикладным видам спорта и командные тактические игры, навыки управления беспилотниками.

Работы впереди много, но наши волонтеры сложных задач не боятся. Тем более многие из них уже выезжали на новые территории.

Лидер молодогвардейцев Мордовии Данил Ульянов рассказал о работе гуманитарных миссий, поделился с участниками встречи своим опытом работы. Он подчеркнул, что учеба в школе волонтера позволит ребятам чувствовать себя увереннее, быть готовыми к любым ситуациям, при которых понадобится их помощь.

О личном опыте участия в гуманитарных миссиях рассказали студент Темниковского медицинского колледжа Владислав Афонин, студент МГПУ имени М.Е. Евсевьева Никита Дорожкин, исполнительный директор республиканского патриотического объединения «Поиск» Виктория Дорофеева.

О работе регионального штаба «#МЫВМЕСТЕ» по взаимопомощи военнослужащим и их семьям рассказала его руководитель Анастасия Кидяева.

Артём Здунов поблагодарил волонтеров за патриотизм и ответственную гражданскую позицию.

Участники круглого стола обсудили планы дальнейшей работы и меры поддержки и содействия активистам, изъявившим желание участвовать в гуманитарных миссиях в новых регионах.