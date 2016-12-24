В столице Мордовии завершена расчистка русла реки Саранка

Мордовия укрепляет партнерские связи с Китаем
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
Из федерального бюджета на расчистку русла было направлено более 54 миллионов рублей. Благодаря федеральному проекту в столице Мордовии преобразились 6 километров городской реки.
К работам подрядная организация ООО «Перспектива» приступила в августе 2022 года. Из реки убрали более 60 тысяч кубометров илистых отложений и донных наносов, русло очищено от древесно-кустарниковой растительности.
«Теперь чистота реки зависит от нас с вами, уважаемые жители Саранска и Мордовии. В начале октября Минлесхозом совместно с городской Администрацией был проведен субботник на реке. Вдоль берегов собрали 250 мешков различного мусора, а из реки вытащили 45 старых автомобильных покрышек. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят!» - отметил Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Адель Галиуллин.
Как отмечают в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ, после выполнения работ по расчистке участка русла реки, улучшится качество воды, уменьшится негативное воздействие на окружающую среду и здоровье жителей городского округа.
Поделиться в соц. сетях:
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке