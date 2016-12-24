В столице Мордовии завершена расчистка русла реки Саранка

Из федерального бюджета на расчистку русла было направлено более 54 миллионов рублей. Благодаря федеральному проекту в столице Мордовии преобразились 6 километров городской реки.

К работам подрядная организация ООО «Перспектива» приступила в августе 2022 года. Из реки убрали более 60 тысяч кубометров илистых отложений и донных наносов, русло очищено от древесно-кустарниковой растительности.



«Теперь чистота реки зависит от нас с вами, уважаемые жители Саранска и Мордовии. В начале октября Минлесхозом совместно с городской Администрацией был проведен субботник на реке. Вдоль берегов собрали 250 мешков различного мусора, а из реки вытащили 45 старых автомобильных покрышек. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят!» - отметил Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Адель Галиуллин.



Как отмечают в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ, после выполнения работ по расчистке участка русла реки, улучшится качество воды, уменьшится негативное воздействие на окружающую среду и здоровье жителей городского округа.