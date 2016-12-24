Артём Здунов приехал на встречу молодежи с олимпийскими чемпионами

10 ноября Глава Мордовии Артём Здунов принял участие во встрече школьников, студентов и спортсменов с олимпийцами - она состоялась на базе МГПУ имени М.Е. Евсевьева.



Галина Горохова – трехкратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира по фехтованию, Татьяна Сарычева – двукратная олимпийская чемпионка мира и Европы по волейболу, Нелли Ферябникова - двукратная олимпийская чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы по баскетболу - они приехали в Саранск благодаря Всероссийской благотворительной программе «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России».

Программа реализуется Российским союзом спортсменов совместно с Олимпийским комитетом России с 2014 года. За это время сборная олимпийская команда страны посетила более 60 регионов Российской Федерации. Участниками таких встреч стали жители 400 населенных пунктов, в числе которых средние, малые города и села.

В Саранске встречи проходят на двух площадках - в МГПУ им. М.Е. Евсевьева и в школе № 17. К разговору с молодежью присоединились также наши олимпийские чемпионы Алексей Мишин и Ольга Каниськина.



Глава Мордовии поблагодарил олимпийцев за такое интересное для молодых людей мероприятие - когда у юных спортсменов есть возможность вживую пообщаться с выдающимися людьми, известными всей стране.

«Молодежи всегда надо на кого-то ориентироваться, - сказал Артём Здунов. - Без этого очень сложно в жизни. Нужно тянуться к будущему, нужно тянуться к большим усилиям. Вот мне в свое время повезло - у меня преподавателем физкультуры была Ольга Николаевна Князева - олимпийская чемпионка по фехтованию. Она передала нам многое, в том числе любовь к спорту. Кто-то стал спортсменом, кто-то просто создал для себя идеал физической культуры - быть спортивным, быть здоровым. Я хочу сказать большое спасибо нашим спортсменам за то, что вы посвящаете свое время людям - приезжаете, отвечаете на вопросы и рассказываете, как вы достигли успеха. Поверьте мне, эти ростки дадут большие плоды в будущем».



Встреча получилась очень интересной. Было удивительно наблюдать, как молодежь, никогда не расстающаяся с телефонами, вдруг отложила их и увлеченно слушала рассказчиков - как они пришли в спорт, что им помогало завоевывать медали, как сложилась их жизнь после спортивной карьеры, каким они видят развитие спорта. Главное - верить в себя, никогда не отступать, даже если споткнулся, и быть патриотами.

Вопрос задали и Главе Мордовии - удается ли ему заниматься спортом. «Удается, но поздно вечером, - ответил руководитель республики. - Заниматься физической культурой нужно всем. Сейчас для этого есть все возможности».