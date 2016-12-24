Школьники из Мордовии стали победителями Всероссийского фестиваля юных художников «УНИКУМ»

Промышленная инициатива
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
На региональном этапе Всероссийского фестиваля юных художников свои творческие работы представили 59 школьников из Саранска и районов республики. Ребята соревновались в нескольких номинациях - изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, фотоискусство.
Победителями регионального этапа стали 11 учеников, их работы были направлены в Москву на финальный смотр Всероссийской культурно-просветительской акции для одаренных детей – «Уникум».
По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, две работы участников фестиваля из Мордовии были признаны лучшими - Софьи Авериной из Саранской детской художественной школы №2 (работа – «Мечты о Петербурге») и Дианы Кондрашкиной из Инсарской детской школы искусств (работа – «Игрок»).
Ребята приглашены в Санкт-Петербург на торжественную церемонию награждения победителей конкурса. Работы финалистов 16-19 ноября будут экспонироваться в Юсуповском дворце в виде фотокопий.
Для финалистов конкурса будет организована культурная и экскурсионная программа.
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