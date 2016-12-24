В Саранске с 10 ноября после капитального ремонта открывается движение по мосту на улице Титова

Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Асабин.

«Капитальный ремонт путепровода начался в октябре 2022 года. За год сотрудники подрядной организации ООО СК «Мостострой» полностью заменили верхнюю часть мостовой конструкции, отремонтировали подъезды к мосту, установили новые световые опоры с энергосберегающими светильниками.

С 10 ноября с 11:00 движение автомобильного транспорта по путепроводу по улице Титова будет открыто, что значительно разгрузит центральные улицы Саранска. Автомобилисты вернутся к привычной схеме движения.

С 11 ноября будет возобновлено движение общественного транспорта по привычным маршрутам на данном направлении.

Автобусные маршруты №№ 7, 15, 17, 31, 44 будут следовать по ранее утвержденной схеме движения через ул. Титова.

Движение троллейбусного маршрута 13Т по путепроводу временно будет осуществляться автобусами».