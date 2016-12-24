Большинство частных клиник Мордовии отказались от услуги по прерыванию беременности

9 ноября в Совете Федерации под председательством Валентины Матвиенко состоялись парламентские слушания «Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика». На них выступили представители федеральных органов власти, российских регионов и экспертного сообщества.



Спикер верхней палаты парламента подчеркнула: «Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин с большим личным вниманием относится к этой теме и всегда говорит, что крепкая семья с детьми - это и есть будущее России».



Участники слушаний сошлись во мнении, что подход в вопросе улучшения демографической ситуации в стране должен быть комплексным и включать в себя меры поддержки не только со стороны государства - к этой работе должны подключиться и работодатели, и общественные институты.



На парламентских слушаниях гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала о мордовском проекте «Здравствуй, мама!» и назвала его одним из лучших региональных решений по увеличению рождаемости.



«В Мордовии разработали комплексную программу «Здравствуй, мама». Врачей обучают этике общения с беременными женщинами и созданию в целом дружелюбной атмосферы в женских консультациях. За год, что внедряется программа, количество абортов в республике снизилось на 42 %», - сказала Светлана Чупшева.



Комплексная программа «Здравствуй, мама», реализуемая при поддержке Главы Мордовии Артёма Здунова, направлена на просвещение и информирование женщин о праве на принятие осознанного решения в пользу рождения ребенка или медицинского вмешательства, об осмыслении ценности материнства и о мерах поддержки семей с детьми.

Одним из направлений проекта является программа подготовки врачей, внедрение регламента этики общения с беременными женщинами. Для будущих мам издается буклет со справочным материалом о мерах поддержки. Проект вошел в число лучших идей форума «Сильные идеи для нового времени» и был представлен Президенту страны.

По словам Светланы Чупшевой, создание подобной системы поддержки беременных женщин, забота об их репродуктивном здоровье является важным условием решения задачи по увеличению рождаемости в стране. По поручению Президента России Агентство в прошлом году проанализировало и обобщило меры поддержки семей на уровне регионов. Лучшие практики в этой сфере были учтены при формировании программы поддержки рождаемости и многодетности. Программа – комплексная, и включает в себя три направления: социально-экономическое благополучие семьи, сохранение здоровья семьи, укрепление семейных ценностей.



На парламентских слушаниях выступила также президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина - инициатор проекта «Здравствуй, мама». Она рассказала, какую работу проводит регион по обучению врачей, оборудованию женских консультаций. 10 из 18 частных клиник Мордовии уже отказались от услуги по прерыванию беременности.



Валентина Матвиенко отметила результативность проекта «Здравствуй, мама» и согласилась с предложением включить его элементы в нацпроект «Демография».