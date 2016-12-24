20-летний парень из Саранска ответит в суде за «работу» на телефонных мошенников

В Рузаевке суд рассмотрит уголовное дело 20-летнего жителя мордовской столицы, выполнявшего курьерские поручения дистанционных аферистов.

По информации прокуратуры РМ, молодой человек не нашел себе лучше занятия, чем «работа» в качестве криминального рассыльного. В мессенджере он установил контакты с организатором преступного промысла по обману престарелых людей и согласился стать участником мошеннических деяний.

По данным следствия, в марте этого года 83-летней жительнице Рузаевки неизвестный по телефону сообщил о том, что ее дочь стала виновником дорожно-транспортного происшествия. Чтобы урегулировать все неприятные последствия, требовалось выдать курьеру наличность в сумме 800 тысяч рублей.

Женщина не смогла собрать всю сумму и отдала прибывшему к ее дому парню 310 тысяч. Гонец оставил себе за услуги «десятку», а оставшиеся 300 тысяч рублей перевел на банковский счет устроителя преступной операции.

Правоохранителям удалось вычислить саранского пособника аферистов. Молодой человек теперь будет отвечать за покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.