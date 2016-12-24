Саранск и китайский Чжэньцзян хотят стать побратимами

7 ноября в рамках визита официальной делегации Мордовии под руководством Артёма Здунова в КНР состоялась встреча с секретарем Горкома города Чжэньцзян Ма Минлун.

Артём Здунов подчеркнул, что визит делегации проходит в свете решений лидеров России и КНР, принятых на недавней встрече глав государств, о расширении сотрудничества между нашими странами по всем направлениям. «Мы будем ориентироваться на экономику, спорт, культуру и образование», - сказал на встрече Глава Мордовии.

Руководитель республики также отметил, что взаимодействие уже активно ведется по линии МГУ имени Н.П. Огарева и Цзянсуского университета науки и технологий.

На встрече обсудили дальнейшее сотрудничество между регионами, а также возможность установления побратимских связей между городами Саранск и Чжэньцзян.